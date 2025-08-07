Blagojević opet brani Dodika: Poredi ga s Trampom i Bolsonarom

Rod Blagojević (Rod Blagojevich), bivši guverner savezne američke države Illinois i osuđenik za korupciju, a danas registrovani lobista za Vladu Republike Srpske, ponovo je stao u odbranu predsjednika RS-a Milorada Dodika.

Blagojević je za Washington Times, portal gdje je i ranije objavljivao svoje tekstove, napisao tekst u kojem je želio uporediti Dodikov slučaj s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom, ali i s drugim desničarskim liderima širom svijeta.

- Nova globalna pandemija je na pomolu, ali ovaj put nije riječ o virusu koji se širi zrakom iz Kine. Ovaj put riječ je o pravnoj agresiji, odnosno zloupotrebi zakona protiv političkih protivnika kroz montirane optužnice, lažne zločine i pristrasne sudove - napisao je Blagojević na početku svog teksta.

On tvrdi da se "iste taktike koje su korištene da se sruši Tramp sada vide širom svijeta", navodeći kao primjere Dodika i Bolsonara.

U tekstu se dotiče i često osporavanih optužbi na račun Baraka Obame (Barack Obama) i Hilari Klinton (Hillary Clinton), sugerirajući da su pokušali srušiti Trampa putem "izmišljenih ruskih veza".

Blagojević dalje navodi: "A sada, 8.000 kilometara dalje, neizabrani evropski birokrati koji dijele isti plan 'izgradnje nacija' kao administracije Bajdena i Obame koriste politički montirane sudove kako bi uklonili predsjednika Dodika s vlasti.“

U dijelu teksta koji se odnosi na Bolsonara, piše o "pravnom lovu na vještice", ne pominjući činjenicu da je Bolsonaro optužen za pokušaj organizovanja državnog udara nakon što je izgubio izbore 2022. godine.

"Balkanski Bolsonaro"

Vraćajući se na Dodika, Blagojević navodi: "U Bosni i Hercegovini, Dodik, često nazivan 'balkanskim Bolsonarom', izložen je pokušajima uklanjanja s funkcije od strane nelegalno postavljenog visokog predstavnika iz Njemačke, na isti način kao što kolonizator tlači svoje podanike. Dodikov 'zločin'? Odbio je da poništi odluku o obilježavanju dana posvećenog hrišćanskom svecu i slavljenju etničkog identiteta, jer je visoki predstavnik tvrdio da je to uvredljivo za većinski muslimansko stanovništvo u Bosni."

Blagojević dalje tvrdi: "Dok jedan zlonamjerni i neizabrani sudija u Brazilu progoni bivšeg predsjednika, evropski birokrati žele da pro-Tramp Dodik završi u zatvoru zbog toga što se bori za prava svog naroda. Ovakva politička gonjenja možda bi bila šokantnija da Amerika nije već sama prošla kroz slične korumpirane pokušaje da se Tramp ukloni s vlasti."

Blagojević navodi i da je Tramp "zauzeo jasan stav" prema situaciji u Brazilu, sugerirajući da bi trebao učiniti isto kada je riječ o Dodiku.

- U Bosni i Hercegovini, zemlji o kojoj malo Amerikanaca razmišlja, zavjerenici bi zaista mogli uspjeti, čime bi se mogla zapaliti iskra lanca nepredvidivih događaja u dijelu svijeta gdje su u prošlom stoljeću dva puta izbijali ratovi - piše Blagojević.

"Borac protiv globalističkih interesa"

Nastavlja tvrdeći da je Dodik "borac protiv globalističkih interesa" i "pobjednik na izborima koje establišment ne može kontrolisati".

Također odbacuje optužbe da je Dodik "pro-ruski", iako predsjednik RS-a otvoreno ističe bliske odnose sa Rusijom i njenim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Da su Tramp, Dodik ili Bolsonaro bili slabi, nepopularni ili beznačajni, ne bi ni postojala potreba za ovakvim taktikama. Ali pošto su svi trojica lideri koji imaju snažnu podršku birača i predstavljaju antiestablišmentski, konzervativni populizam, pravna zloupotreba postala je oružje za njihovo rušenje, umjesto temeljna vrijednost koja štiti demokratiju - navodi Blagojević.

Poznata rečenica

Na kraju teksta, Blagojević ponavlja rečenicu poznatu građanima Bosne i Hercegovine: "Amerika ne mora biti policajac svijeta, ali ima glas koji se čuje širom planete. U interesu je Amerike da izrazi podršku liderima poput Bolsonara i Dodika, i da progovori protiv pravne agresije gdje god ona podriva volju naroda.“

Rečenicu o tome da "Amerika ne može biti policajac svijeta“ građani BiH pamte još iz devedesetih, kada ju je izgovorio Džejms Bejker (James Baker), tadašnji državni sekretar SAD-a u administraciji Džordža Buša starijeg (George H. W. Bush), pravdajući neintervenciju u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. U tom kontekstu, izrečena je u vrijeme kada je međunarodna zajednica okretala glavu od masovnih zločina u BiH.