Stanivuković: PDP neće učestvovati na izborima za predsjednika RS

Lider Partije demokratskog progresa (PDP) i gradonačelnik Banje Luke, Draško Stanivuković, na današnjoj press konferenciji izjavio je da PDP neće učestvovati na eventualnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji bi mogli uslijediti nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku.

– Nećemo graditi političku budućnost na tuđoj propasti. PDP neće učestvovati na izborima koji proizlaze iz političko-pravosudnog inženjeringa. Promjene u društvu moraju doći voljom naroda, a ne odlukom suda – rekao je Stanivuković.

Ova izjava dolazi nakon što je Sud BiH pravosnažno osudio Milorada Dodika na godinu dana zatvora i zabranio mu političko djelovanje u narednih šest godina, što je Centralna izborna komisija protumačila kao osnov za uklanjanje sa funkcije predsjednika RS i pripremu vanrednih izbora.

Stanivuković je dodao da PDP neće biti "figura u igri kojom se ruši politički protivnik bez izbora", te da će stranka razmotriti daljnje korake u skladu s demokratskim principima, ali izvan “pravno-političkih manipulacija koje vode produbljenju krize”.

Lider PDP-a također je naglasio kako je PDP nije spreman učestvovasti u vladi nacionalnog jedinstva na čije formiranje pozvao Dodik.