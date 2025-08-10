Vučić: "Situacija je teška, razgovarao sam s Dodikom, uskoro se sastajemo"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Nacionalni dnevnik na Pink televiziji, gdje je govorio o ekonomskim mjerama, ali i o predsjedniku entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku, koji je pravosnažno osuđen.

Otkrio je da je danas razgovarao s Dodikom te da će se njih dvojica uskoro i sastati.

- Teška je situacija, danas sam razgovarao sa Dodikom, narednih dana ćemo se vidjeti. Mogu da kažem da ćemo uvijek biti uz naš narod i RS, nisam saglasan sa tim da je Dodik krivac. Dodik je bio u pravu po pitanju imovine, a oni su ga namjerno gurali u ćošak. Ali niko me nije slušao, šta ja tu da radim - rekao je Vučić.

Komentarisao je i planirani susret američkog i ruskog predsjednika Donalda Trampa i Vladimira Putina.

- Nisam siguran da će donijeti okončanje sukoba, ali sam siguran da je veoma važan. Želim im sreću, svi navijamo za mir u Ukrajini. Ja nemam zajedljivih komentara po tom pitanju. Mogao sam da se sjećam kad su nam branili da razgovaramo sa Rusima i Amerikancima, a ja njima želim da imaju dobar susret, rezultate i da nas sve obraduju da imamo mir - poručio je Vučić.