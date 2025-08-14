BEOGRAD

Dodik i Vučić razgovarali o nacionalnim interesima i jedinstvu

Razgovarali o izazovima, zaštiti nacionalnih interesa i međusobnoj podršci Srbije i Republike Srpske, objavio je Dodik na svom X profilu

Dodik i Vučić. Screenshot

D. H.

14.8.2025

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, gdje su razgovarali o, kako je navedeno, „svim izazovima pred kojima se nalaze Srbija i Srpska“ te o drugim važnim pitanjima za srpski narod.

„Posebno smo razgovarali o zaštiti naših nacionalnih interesa i narodnom jedinstvu. Republika Srpska uvijek može da računa na podršku Srbije, kao što i Srbija može da računa na našu podršku“, poručio je Dodik nakon sastanka.

Prema njegovim riječima, sastanci sa predsjednikom Srbije su od ključnog značaja za koordinaciju zajedničkih stavova i politika koje se tiču kako unutrašnjih pitanja, tako i regionalne stabilnosti.

Detalji o konkretnim temama i eventualnim dogovorenim mjerama nisu saopšteni, ali iz Dodikovih izjava jasno je da je fokus bio na političkom jedinstvu i međusobnoj podršci Beograda i Banjaluke u narednom periodu.

Sastanak Dodika i Vučića. X

# MILORAD DODIK
# ALEKSANDAR VUČIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (53)
