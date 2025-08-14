Naredna dva dana sunčano: U nedjelju nestabilno vrijeme

U naredna dva dana sunčano vrijeme sa nadprosječnm temperaturama zraka, koje će ipak biti malo niže u odnosu na predhodni period. Iako toplotni val popušta temperature tokom noći i u jutarnjim satima na jugu Bosne i Hercegovine će biti i dalje visoke.

U nedjelju, 17. avgusta, nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Izraženije nestabilnosti očekuju se u centralnim područjima.

Tokom većeg dijela sljedeće sedmice pretežno stabilno i toplo.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 14 i 20, u Bosni do 25 u Hercegovini. Najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.

Pred kraj mjeseca u Bosni i Hercegovini neće biti posve stabilno. Prognozira se kiša i pljuskovi. Temperature zraka oko višegodišnjeg prosjeka.

Jutarnje temperature variraće između 12 i 17 u Bosni do 22 stepena na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 29 i 34 u Bosni do 36 stepena u Hercegovini, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.