Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U SARAJEVU

SIPA uhapsila narkodilera iz Austrije po potjernici Interpola

Operativnu akciju međunarodnog karaktera uporedo je i na teritoriji Austrije proveo Savezni kriminalistički biro kada je slobode lišeno sedam lica

Akcija SIPA-e (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta). Fena

S. S.

18.8.2025

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji i međusobnoj koordinaciji sa policijskim službenicima Saveznog kriminalističkog biroa Austrije u petak su na području Sarajeva slobode su lišili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je kao pripadnik grupe za organizovani kriminal učestvovao u neovlaštenom prometu opojnim drogama u Austriji.

Osumnjičeni, koji je austrijski državljanin, lišen je slobode po potjernici Interpola Austrije, a operativne aktivnosti koje su prethodile lišenju slobode provođene su na području Tuzlanskog kantona, odnosno općine Kalesija, u kojima su aktivno učestvovali i službenici Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.

Nakon izvršene kriminalističke obrade, lice je u zakonski propisanom roku predato u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine.

Operativnu akciju međunarodnog karaktera uporedo je i na teritoriji Austrije proveo Savezni kriminalistički biro kada je slobode lišeno sedam lica.

# SARAJEVO
# SIPA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.