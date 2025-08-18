SIPA uhapsila narkodilera iz Austrije po potjernici Interpola

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji i međusobnoj koordinaciji sa policijskim službenicima Saveznog kriminalističkog biroa Austrije u petak su na području Sarajeva slobode su lišili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je kao pripadnik grupe za organizovani kriminal učestvovao u neovlaštenom prometu opojnim drogama u Austriji.

Osumnjičeni, koji je austrijski državljanin, lišen je slobode po potjernici Interpola Austrije, a operativne aktivnosti koje su prethodile lišenju slobode provođene su na području Tuzlanskog kantona, odnosno općine Kalesija, u kojima su aktivno učestvovali i službenici Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.

Nakon izvršene kriminalističke obrade, lice je u zakonski propisanom roku predato u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine.

Operativnu akciju međunarodnog karaktera uporedo je i na teritoriji Austrije proveo Savezni kriminalistički biro kada je slobode lišeno sedam lica.