Obustavljeni i izvršni postupci "Viaducta" protiv Centralne banke BiH

Bosna i Hercegovina je zvanično zatvorila višegodišnji spor sa slovenačkom kompanijom Viaduct d.o.o. uplatom od 51.388.046,69 eura i dodatnih šest miliona dolara za troškove postupka.

Kako je potvrdio Nenad Beroš, pravni zastupnik Viaducta, dug je uplaćen u potpunosti.

Nakon što je Pravobranilaštvo BiH nadležnim sudovima dostavilo dokaze o uplati, Općinski sud u Mostaru i Osnovni sud u Banjoj Luci donijeli su odluke kojima se u cijelosti obustavljaju izvršni postupci protiv BiH i Centralne banke BiH.

Na taj način van snage su stavljena ranija rješenja o izvršenju koja su donijeli ovi sudovi, a kojima je bilo određeno da se na osnovu Presude Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova - ICSID, sa sjedištem u Vašingtonu, u arbritražnom postupku tužilaca Viaduct d.o.o. Portorož protiv BiH kao tužene, izvrši neodložna isplata dosuđenog iznosa naknade i troškova, odnosno da se izvršenje provodi na nekretninama Centralne banke BiH.

Također je izvršeno i brisanje zabilježbe o dozvoli izvršenja utvrđivanjem vrijednosti nekretnina, prodajom nekretnina i namirenjem tražilaca izvršenja iz iznosa dobijenog prodajom nekretnina Centralne banke BiH.