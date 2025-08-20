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PREDSJEDNIK SNSD-A

Dodik zapjevao u Trebinju: "Nek vode me na sud, i kažu da sam lud"

Na Trgu slobode održan je koncert Nikole Rokvića, a na vrhuncu je Dodik iskoristio priliku da zapjeva

Dodik zapjevao s Nikolom Rokvićem: "Nek vode me na sud". Instagram

S. S.

20.8.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik boravio je sinoć u Trebinju, a priliku je iskoristio i da zapjeva.

U Trebinju su se obilježavala krsna slava Sveto Preobraženje Gospodnje, praznik Sabornog hrama i grada.

Na Trgu slobode održan je koncert Nikole Rokvića, a na vrhuncu je Dodik iskoristio priliku da zapjeva.

Zapjevao je hit Marinka Rokvića "Skitnica".

– Nek vode me na sud, i kažu da sam lud… Ovo je moja kuća, živeo sam tu… – pjevao je Dodik uz podršku Rokvića i okupljenih građana.

# TREBINJE
# NIKOLA ROKVIĆ
# MILORAD DODIK
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