Stanivuković pred sastanak opozicije: Ko ode iz PDP-a na sastanak, više neće biti dio stranke

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković uputio je jasnu poruku članovima stranke uoči najavljenog sastanka opozicije, na kojem bi trebalo da se razgovara o zajedničkom kandidatu za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

On je naglasio da će PDP učestvovati na sastanku samo ukoliko bude pozvan u cjelosti, ističući da opozicija bez njegove stranke nema nikakve šanse.

Govoreći o navodima da bi pojedini članovi PDP-a mogli otići samostalno, Stanivuković je rekao:

- Za mene kao predsjednika PDP-a smiješno je čuti da postoji dio ljudi koji kaže da je pozvan dio PDP-a. Ja vam moram reći da ne postoji dio PDP-a. Ako nekome padne na pamet da ode, on više nije dio PDP-a, pa makar mi iz očiju ispao. Ko to pokuša, sam se eliminisao. Ali do toga neće doći, jer kada zovete PDP, njegovo rukovodstvo odlučuje ko dolazi na sastanak. Opozicija treba da bude mudra. Mi smo spremni da budemo takvi. Ne komentarišemo nikoga, ali ne damo da bilo ko kroji našu politiku.

Dodao je da opozicija gubi ako PDP ostane po strani, a ne obrnuto:

- Mi smo pokazali da možemo bez ikoga u Banjoj Luci.

Stanivuković tvrdi da je upravo PDP inicirao razgovore o opozicionom okupljanju.

- Mi smo čak te sastanke inicirali. Imao sam razgovore sa pojedinim ljudima iz SDS-a. S obzirom na situaciju u toj stranci, sa više sam ljudi razgovarao. Razgovarao sam sa Igorom Radojičićem, kao i nekoliko poruka koje sam razmijenio sa predstavnikom liste ‘Pravda i red’. Smatrali smo da je potrebno da o tome razgovaramo.

Istakao je i da je čuo glasine kako PDP "nije dobrodošao", ali je naglasio da opozicija bez njegove stranke ne može ništa postići.

- PDP je najsnažniji odgovor. To dokazujemo svakim danom. Bit ćemo najsnažnija politička organizacija koja se priprema za reforme. Nećemo izlaziti na izbore u starom ruhu, nego u novom - poručio je.