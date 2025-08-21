U Brčkom potpisani ugovori o stipendiranju 260 studenata

Svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju sa studentima, koji su stekli pravo na stipendiju za 2025. godinu i nalaze se na konačnom popisu, upriličeno je u četvrtak u dvorani Doma kulture Brčko distrikta BiH.

Riječi podrške studentima

Svečanosti su nazočili gradonačelnik Brčkog Siniša Milić i prestojnik Odjela za obrazovanje Senad Osmanović, koji su ovom prilikom uputili riječi podrške studentima, naglašavajući značaj ulaganja u obrazovanje mladih, priopćeno je iz Vlade Distrikta.

Predstojnik Odjela za obrazovanje Senad Osmanović naveo je da ukupno 260 studenata, odnosno njihovih opunomoćenika, potpisalo ugovore o stipendiranju, te da će proširenjem popisa uspješnih na narednoj sjednici Vlade i studenti koji su prvobitno ostali ispod crte, njih oko 15, također dobiti stipendiju, čime će Vlada ove godine osigurati stipendije za sve studente s područja Distrikta.

- Moram napomenuti da je mjesečna stipendija 350 maraka, odnosno 3.000 maraka na godišnjoj razini. Za ovu godinu izdvojeno je dva milijuna maraka te Vlada Distrikta u ovom trenutku stipendira više od 600 studenata što jasno pokazuje njezinu opredijeljenost da ulaže u mladost, odnosno u budućnost, poručio je Osmanović.

Temelj razvoja

Milić je naglasio da je Brčko jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja stipendira sve studente koji ispunjavaju uvjete.

Dodao je da se na ovaj način šalje jasna poruka da su mladi budućnost, te da je ulaganje u znanje i obrazovanje temelj razvoja svake lokalne zajednice.

- Nisu bitne samo financije, ovo je pokazatelj da zaista vjerujemo u te mlade ljude i da želimo zajedno s njima graditi bolju budućnost Brčko distrikta BiH, kazao je gradonačelnik.

Studenti koji su danas potpisali ugovore naglasili su da im stipendija predstavlja ne samo financijsku podršku, već i važan poticaj za daljnji rad i učenje, te da im povećan iznos stipendije dodatno uliva motivaciju i olakšava teret studiranja, kako njima, tako i njihovim obiteljima.