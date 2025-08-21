Širokobriježani darovali 76 doza krvi

U akciji dobrovoljnog darivanja krvi za građane Širokoga Brijega, kojoj su se odazvala 92 davalaca, prikupljeno je čak 76 doza krvi.

Ovime je oboren ovogodišnji rekord u Kantonu Zapadnohercegovačkom, budući da su do sada najveće akcije bile u Grudama sa po 68 prikupljenih doza, saopšteno je iz Crvenog križa ZHK-a.

Akciju je u četvrtak organizirao Crveni križ Široki Brijeg u suradnji s Transfuzijskim centrom UKC Mostar, a ovo je bila 13. akcija u 2025. godini u Širokom Brijegu, te ukupno 35. na području kantona.

Ovo je ujedno bila zadnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u avgustu na području navedenog kantona, a raspored akcija za septembar bit će objavljen krajem ovog mjeseca na službenoj stranici Crvenog križa ZHK-a.