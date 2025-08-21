Dodik se obrušio na Stanivukovića: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?

Lider SNSD-a Milorad Dodik obrušio se na predsjednika PDP-a Draška Stanivukovića i žestoko ga izvrijeđao u svojoj objavi na X-u večeras.

- Dokle ćeš, Stanivukoviću, biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku? Tvoje neznanje ne može biti opravdanje za svakodnevne laži koje plasiraš. Pričaš o događajima i procesima o kojima ništa ne znaš i koje ne razumiješ. Ili pitaj nekoga ko zna, ili prestani lagati. To što kao svaki instruisani političar reprodukuješ tuđe stavove i mišljenja blateći Srpsku, a vodeći računa da se Sarajevo ne uvrijedi, sramotno je i nečasno – navodi Dodik.