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ŽESTOKE UVREDE

Dodik se obrušio na Stanivukovića: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?

Tvoja skupštinska manjina nam nije potrebna, zaključio je Dodik

Dodik: Izvrijeđao Stanivukovića. Pixsell

A. O.

21.8.2025

Lider SNSD-a Milorad Dodik obrušio se na predsjednika PDP-a Draška Stanivukovića i žestoko ga izvrijeđao u svojoj objavi na X-u večeras.

- Dokle ćeš, Stanivukoviću, biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku? Tvoje neznanje ne može biti opravdanje za svakodnevne laži koje plasiraš. Pričaš o događajima i procesima o kojima ništa ne znaš i koje ne razumiješ. Ili pitaj nekoga ko zna, ili prestani lagati. To što kao svaki instruisani političar reprodukuješ tuđe stavove i mišljenja blateći Srpsku, a vodeći računa da se Sarajevo ne uvrijedi, sramotno je i nečasno – navodi Dodik.

Dodikova objava na X-u. Screenshot

Poručuje da ga ne zanima što Stanivuković danas priča jedno, a sutra drugo, u zavisnosti sa koje strane dobije naloge i upute.

- Zato me ne čudi zašto je Šmit izabrao baš tebe da ga dočekaš i ugostiš u Banjoj Luci, jer Šmit voli te na daljinski, kojima se lako upravlja. Republika Srpska je svetinja da bi bila igračka jednog dječaka skromnog znanja, a velikih ambicija. Ustav je temelj na kome počiva, a narodna volja garant njenog postojanja. Ali ti to ne razumiješ. Zbog toga će referendum biti održan i na njemu će narod reći čija je volja važnija - srpskog naroda i ostalih naroda koji u njoj žive ili Šmita i stranaca. Tvoja skupštinska manjina nam nije potrebna – zaključio je Dodik. 

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# RS
# MILORAD DODIK
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