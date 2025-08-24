Dodik otkrio kakav će biti sastav nove vlade Republike Srpske

Milorad Dodik, bivši predsjednik RS-a, izjavio je da se personalne promjene u novoj vladi Srpske mogu desiti samo u sastavu ministara koje predlaže SNSD-a.

- Naši koalicioni partneri će vjerovatno ostati na istim personalnim rješenjima. Više od polovine članova neće biti dirnut - rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je istakao da će nova vlada morati da ispuni nekoliko važnih stvari - nastavi priču oko referenduma i nastavi ekonomski rast.

- Mi želimo da Srpska iduće godine ima četiri milijardi KM investicija - rekao je Dodik.

Podsjetio je da je SNSD ponudio da se formira vlada nacionalnog jedinstva i da je bio spreman da ponudi mandat nekome iz opozcije, što su oni odbili.

- To jedinstvo nam treba i to je ključno pitanje. Treba nam jedinstvo na nivou BiH - rekao je Dodik za RTRS.

On je istakao da je opozcija odustala od te pšriče, tako da ne možemo da se napravi vlada nacionalnog jedinsta, ali možemo vladu koja će biti većinska.

Narodni čovjek

- Za izbor Vlade su potrebna 42 glasa, a da mi imamo 54 poslanika i fale nam dva da imamo dvotrećinsku većinu - rekao je Dodik.

Ocijenio da mandatar za sastav nove vlade Savo Minić ima posebnu energiju, da je spreman da radi i da je narodni čovjek.

Dodao je da jedino volja naroda ima legitimitet, a ne "volja dekreta ili neizabranog stranca".

Dodik je rekao za RTRS da je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske dokaz da je u Srpskoj stabilno stanje.

- Dokaz je i ova odluka o referendumu. Mi smo fokusirani na mir i funkcionisanje - istakao je Dodik.

Bez nasilja

Poručio je da neće biti bilo kakvog oblika nasilja i da će se odluke donositi na demokratski način ispitivanjem volje naroda.

- Samo oni nama drže predavanja, te usnule demokrate. Evropa je jedna lažljiva priča. Ona će u narednih godinu krahirati. Nemaju ekonomiju, kada ste čuli da pričaju o ljudskim pravima. Od evropskih integracija nema ništa. To je propalo - naveo je Dodik.

Podsjetio je da je i on sam radio na evropskim pitanjima i vjerovao u tu priču.

- Oni znaju da je svako moje pojavljivanje na izborima moja pobjeda. Tako govore i ankete...Moja ponuda je sljedeća - vratimo nadležnosti Republici Srpskoj - da bira svog predsjednika, svoj parlament i lokalne zajednice i vratimo taj oblik suverenosti nama, ja se neću kandidovati. Meni je važno da Srpska dobije ono što njoj pripada - naglasio je Dodik.