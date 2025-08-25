Darko Ćulum ostaje direktor SIPA-e

Darko Ćulum ostaje direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Ćulum nikada nije razrješen dužnosti direktora.

On je ostavku podnio nakon što je to od njega zatražio Milorad Dodik (SNSD) a po tom pitanju zasjedao je Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH koji Vijeću ministara BiH dostavlja prijedloge za imenovanja rukovodilaca državnih policijskih agencija, ali i inicijative za razrješenja.

Predsjednik Nezavisnog odbora PSBiH Enes Obralija je potvrdio za "Avaz" da su tri člana bila za inicijativu o smjeni, četiri suzdržana i jedan protiv.