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NEZAVISNI ODBOR PSBIH

Darko Ćulum ostaje direktor SIPA-e

Predsjednik Nezavisnog odbora PSBiH Enes Obralija je potvrdio da su tri člana bila za inicijativu o smjeni, četiri suzdržana i jedan protiv

Ćulum ostaje direktor SIPA-e. SIPA

M. Až.

25.8.2025

Darko Ćulum ostaje direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Ćulum nikada nije razrješen dužnosti direktora.

On je ostavku podnio nakon što je to od njega zatražio Milorad Dodik (SNSD) a po tom pitanju zasjedao je Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH koji Vijeću ministara BiH dostavlja prijedloge za imenovanja rukovodilaca državnih policijskih agencija, ali i inicijative za razrješenja.

Predsjednik Nezavisnog odbora PSBiH Enes Obralija je potvrdio za "Avaz" da su tri člana bila za inicijativu o smjeni, četiri suzdržana i jedan protiv.

# DARKO ĆULUM
# SIPA
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