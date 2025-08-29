Bakir Izetbegović: Dodik ne smije ostati na čelu SNSD-a

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je nakon sjednice Predsjedništva stranke kazao da je usvojeno osam zaključaka, a prvi se odnosi na tenzije koje Milorad Dodik stvara u vezi s vladavinom prava u BiH i koje, kako je istakao, traju već 19 godina.





- Predsjedništvo SDA pozdravlja presudu Suda BiH kojom je Milorad Dodik pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija, kao i odluku Centralne izborne komisije BiH kojom mu je oduzet mandat predsjednika entiteta RS - rekao je Izetbegović.

Kriza i nestabilnost

Ove odluke, dodao je, predstavljaju ispravan odgovor na Dodikovu agresivnu secesionističku politiku, koja BiH godinama vodi u konstantne krize i nestabilnost, te predstavljaju važan korak ka jačanju vladavine prava.

- Od nadležnih institucija tražimo da u skladu sa presudom Suda BiH Dodiku zabrane obnašanje svih političkih funkcija, na prvom mjestu predsjednika SNSD-a, te da osiguraju organizaciju izbora za novog predsjednika entiteta RS. Od pravosudnih institucija BiH također zahtijevamo da pokažu dodatnu odlučnost i u drugim tužilačkim i sudskim predmetima protiv Milorada Dodika, te da procesuiraju krivično djelo napad na ustavni poredak BiH - rekao je.

Članovi SDA u državnom i entitetskom parlamentu uputit će zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti Zaključaka NSRS-a od 22. augusta 2025. godine, koji se odnose na neprihvatanje odluka institucija BiH, kao i na provođenje referenduma u RS-u o pitanjima koja krše Ustav i zakone BiH.

- Mi ćemo podnijeti i zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi RS-a, kojim NSRS pokušava preuzeti nadležnosti izbornih komisija u proceduri provođenja referenduma u ovom entitetu - dodao je Izetbegović.

Predsjednik SDA je istakao da, ukoliko se pravnim nasiljem krene u proceduru spomenutog referenduma, podnijet će se zahtjev za ocjenu ustavnosti "referendumskog pitanja", jer je suprotno Ustavu BiH i zakonu.

- Pitanje se odnosi na prihvatanje ili neprihvatanje odluka institucija BiH, a njihovo neprovođenje ili onemogućavanje označeno je kao krivično djelo iz člana 239. Krivičnog zakona BiH - rekao je.

Izetbegović je naglasio da, ukoliko NSRS potvrdi imenovanje mandatara entiteta bez prijedloga ovlaštenog predlagača, SDA će podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o imenovanju/potvrđivanju mandatara za Vladu RS-a. Također je pozvao OHR da djeluje u okviru svojih nadležnosti kako bi spriječio pravno nasilje i anarhiju u RS-u.

Izgradnja harema u Stocu

Predsjedništvo SDA najoštrije osuđuje i pokušaje HDZ-ovog gradonačelnika Stjepana Boškovića da spriječi izgradnju harema u Stocu.

- Takvim ponašanjem, kojim se Bošnjacima pokušava uskratiti osnovno ljudsko pravo da sahranjuju svoje umrle, HDZ nastavlja praksu sistemske diskriminacije i obespravljivanja bošnjačkog naroda - rekao je Izetbegović.

- Bošnjaci čine 39 posto stanovništva Stoca, a u gradskoj upravi zastupljeni su tek sa tri posto, dok ih na direktorskim pozicijama, te u upravnim i nadzornim odborima, gotovo i nema. Slična situacija je i u Čapljini. SDA podržava zahtjeve Bošnjaka Stoca da se hitno riješi pitanje harema u skladu sa prvobitno dodijeljenom građevinskom dozvolom - rekao je.

Izetbegović je upozorio vladajuću koaliciju Trojka-SNSD-HDZ da, ukoliko ne dostave Evropskoj komisiji usaglašenu Reformsku agendu do 30. septembra, Bosna i Hercegovina ostaje bez novih 212 miliona KM iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

- Zbog nesposobnosti vlasti na državnom nivou građani BiH već su u julu ostali bez istog iznosa pomoći Evropske unije. Propuštanjem novog roka, građani BiH bili bi uskraćeni za više od 420 miliona KM, ali i za bitne reforme koje su obaveza države na evropskom putu - kazao je.

Predsjednik SDA je kritizirao i debalans uposlenih Bošnjaka u institucijama BiH, kao posljedicu trgovine Trojke u zamjenu za ulazak u vlast i predaju ključnih pozicija koalicionim partnerima SNSD-u i HDZ-u.

- Prepuštanjem Agencije za državnu službu BiH HDZ-u, nakon što su od osnivanja njome rukovodili kadrovi probosanskih stranaka, Trojka je svjesno napravila ustupak sa teškim posljedicama po bošnjački narod - istakao je.

Povećanje penzija

SDA podržava zahtjeve udruženja penzionera i traži od Vlade FBiH hitno osiguranje preduvjeta za značajnije povećanje penzija i posebne programe zaštite penzionera od inflacije i rasta cijena.

- Vlada FBiH za dvije godine mandata nije osigurala preduvjete za dodatno povećanje penzija, čime je zaustavljen kontinuirani rast iz mandata Vlade Fadila Novalića - rekao je Izetbegović.

Poskupljenje električne energije

Osvrnuo se i na poskupljenje električne energije, koje će stupiti na snagu 1. septembra i to samo za korisnike Elektroprivrede BiH.

- To je nastavak zavlačenja ruke u džep građana FBiH koji plaćaju cijenu nekompetentnog i nesposobnog Trojkinog menadžmenta ovog javnog preduzeća.

Uporedo sa rastom cijena električne energije za građane, uprava Elektroprivrede BiH gomila gubitke koji se mjere stotinama miliona KM.

Dok će za korisnike Elektroprivrede BiH, koja pokriva teritorije u kojima dominantno žive Bošnjaci, cijene električne energije poskupjeti dva puta za godinu dana, cijene za korisnike Elektroprivrede HZHB ostaju iste.

Smjena uprave EP BiH

Od Vlade FBiH tražimo da odmah smijene nesposobnu upravu Elektroprivrede BiH, te da u novi menadžment imenuje kompetentne kadrove koji su u stanju sanirati posljedice lošeg rukovođenja ovim javnim preduzećem - dodao je Izetbegović.

Kako je rekao SDA traži od državnih institucija BiH da prestanu biti nijeme pred izraelskim zločinima u Gazi, te da u skladu sa rezolucijama Ujedinjenih nacija, koje je naša država podržala, zauzmu jasan stav o agresiji i podrže zaustavljanje genocida nad palestinskim narodom.

- Od Vijeća ministara BiH tražimo da konačno postupe po odluci Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH iz novembra 2023. godine i da uplate milion KM za pomoć djeci Gaze - zaključio je Izetbegović.