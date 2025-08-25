Izetbegović o mogućim koalicijama 2026. godine: SDA i HDZ su fiksevi, cijenimo SDP, SNSD bi bez Dodika bio normalna stranka

Lider SDA Bakira Izetbegović najavio je pobjedu svoje stranke na izborima sljedeće godine, kazavši da je put za pobjedu trasiran na lokalnim izborima.
On je u intervjuu za RTV USK kazao da je nezadovoljstvo građana toliko da će trenutna vlast to osjetiti na izborima.
- Mi ćemo morati tada da vrlo težak teret preuzmemo. Kola koja se kotrljaju unazad prvo ćemo morati zaustaviti. Sve ono šta su uradili morat ćemo popravljati - rekao je Izetbegović, kazavši kako su svi procesi išli bolje u vrijeme vlasti SDA.
Govorio je i o mogućim koalicijama.
- Čović je kazao onog dana kada Marfi napustio BiH da je napravljena greška u odnosu na SDA. Ne pravi se vlast sa malim strankama. Vlast se pravi sa strankama koje pobjeđuju. SDA i HDZ bi bili neki fiksevi u tome svemu, vjerovatno. A onda ćemo dalje vidjeti šta i kako - rekao je Izetbegović.
O SDP-u kao mogućem članu buduće koalicije, Izetbegović je kazao:
- Naravno da očekujemo pobjedu snaga koje vode slične politike, ali cijenimo i SDP. To je najmoćnija ljevičarska stranka, ona ne treba biti isključena iz spektra ovako kako je isključena SDA. Po mogućnosti, cijenimo i njih, ne cijenimo ove politike koje sada vode, ali oni su utemeljeni u narodu. A onda ćemo vidjeti da li oni da li neko drugi. Zavisi kakvu podršku dobiju od naroda i glasača.
Govoreći o SNSD-u kao mogućem partneru, Izetbegović je rekao da bi to bila drugačija stranka bez Milorada Dodika.
- SNSD bi bez Dodika bio normalna stranka, jer mu je struktura takva, ja poznajem te ljude. Nisu oni za ovakve politike, oni su bili prisiljeni da ovo prate. SNSD je nastao na socijalistima, ovo su neke neprirodne šovinističke politike u koje su ljudi bili uvučeni. Ako Dodik ode, oni su vjerovatno drugačiji partner. A onda imate ovu opoziciju, koji nisu za avanturizam, ali vidjet ćemo kako će proći na izborima - zaključio je Bakir Izetbegović.