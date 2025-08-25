Izetbegović o mogućim koalicijama 2026. godine: SDA i HDZ su fiksevi, cijenimo SDP, SNSD bi bez Dodika bio normalna stranka

Lider SDA Bakira Izetbegović najavio je pobjedu svoje stranke na izborima sljedeće godine, kazavši da je put za pobjedu trasiran na lokalnim izborima.

On je u intervjuu za RTV USK kazao da je nezadovoljstvo građana toliko da će trenutna vlast to osjetiti na izborima.

- Mi ćemo morati tada da vrlo težak teret preuzmemo. Kola koja se kotrljaju unazad prvo ćemo morati zaustaviti. Sve ono šta su uradili morat ćemo popravljati - rekao je Izetbegović, kazavši kako su svi procesi išli bolje u vrijeme vlasti SDA.

Govorio je i o mogućim koalicijama.

- Čović je kazao onog dana kada Marfi napustio BiH da je napravljena greška u odnosu na SDA. Ne pravi se vlast sa malim strankama. Vlast se pravi sa strankama koje pobjeđuju. SDA i HDZ bi bili neki fiksevi u tome svemu, vjerovatno. A onda ćemo dalje vidjeti šta i kako - rekao je Izetbegović.