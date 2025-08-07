Izetbegović: Ako Dodik ostane na čelu SNSD-a, OHR snosi odgovornost

Lider SDA Bakir Izetbegović komentarisao je aktuelna politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na presudu Miloradu Dodiku, ali i odluku predsjednika PDP-a Draška Stanivukovića da njegova stranka ne učestvuje na prijevremenim izborima.

- Ako zadrži funkciju predsjednika stranke, moći će imenovati ljude i nastaviti da radi ono što već radi, možda čak i odlučnije. Neće mu biti zabranjeno političko djelovanje, iako je to ranije najavljivano. Na taj način će zadržati 99 posto uticaja. Ako ostane predsjednik SNSD-a, ljudi iz Trojke i OHR će biti dio tog igrokaza. Posebno OHR, jer su mu ukinuli zabranu da bude na čelu SNSD-a. To su učinili zajedno s nekim predstavnicima zemalja članica PIC-a. Iza buke koja dolazi iz Beograda i Zagreba krije se upravo to - poručio je Izetbegović.

On smatra da se međunarodna zajednica povlači pred Dodikom, a da nakon toga dolaze oni koji popuštaju, ne bi li se situacija "smirila".

- Oni misle da postupaju pametnije od političara koji se s Dodikom bore. Što bi naš narod rekao – "s krmkom niz dlaku". Stranci se postepeno povlače. Uvijek se nađu oni koji mu popuste i tako se sve stiša. Taj igrokaz gledamo već 15 godina. Ne možemo imati čovjeka koji ne poštuje zakon. Tome se mora odlučno stati u kraj - rekao je Izetbegović.