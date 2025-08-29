Salkić o referendumu: Sigurnosna situacija zabrinjava, poštivanje zakona ključno za mir

Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić izrazio je zabrinutost zbog najavljenog referenduma u entitetu RS, ističući da njegova provedba može izazvati sigurnosne turbulencije, posebno za povratnike i njihove potomke.

- Svaka turbulencija koja se dešava u entitetu RS povezana je sa sigurnosnim pitanjem. Bošnjaci koji su se vratili, koji su preživjeli genocid, preživjele žrtve i njihovi potomci, ako žive u okruženju gdje se veličaju ratni zločinci, ako žive u okruženju morala i imate ovakvu separatističku politiku, uvijek vas pomisao na ono što je najgore, provođenje referenduma koji nema saglasnosti, ni termina, niti uopće ima uloge, vraća u 1992. i budi ružna sjećanja i uspomene - rekao je Salkić.

On je naglasio da pitanje najavljenog referenduma zahtijeva pažljiv pristup svih aktera kako bi se izbjegle tenzije i destabilizacija.

- Moj apel je da svi radimo na smirivanju situacije, spuštanju tenzija, poštivanju ustava i zakona. Pravna država mora funkcionirati, mora se poštovati i to je najveća garancija mira i stabilnosti - istakao je Salkić.

Podsjetio je da povratnici u RS koji su preživjeli genocid i njihovi potomci svakodnevno žive u okruženju koje im može biti neprijateljsko, posebno kada se veličaju ratni zločinci ili promoviraju separatističke politike.

Prema njegovim riječima, najavljeni referendum bez jasnog pravnog okvira i saglasnosti predstavlja opasnost za sigurnost i stabilnost u entitetu.