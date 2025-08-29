Salkić: Milorade, džaba se koprcaš, došao ti je kraj

Zastupnik u NSRS Ramiz Salkić prokomentirao je posljednje poteze predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

- Milorad Dodik, njegov pravni tim i zvaničnici u ovom entitetu, koriste različite pravne mehanizme i procedure kako bi odugovlačili i kako bi što je moguće duže održali ga u političkom životu. Njemu je presuđeno i doći će kraj njegovom političkom djelovanju. Potpuno je jasno da Milorad Dodik nije predsjednik ovog entiteta nakon što je sud odbio njegovu žalbu koju je uputio na odluku CIK-a.... Savo Minić nije mandatar u skladu sa onim kako mi razumijevamo situaciju jer ga je predložila osoba koja nije ovlaštena.

Javnosti je Sud BiH saopštio svoju odluku i tu odluku je saznao Milorad Dodik, čak iako mu nije uručena. Vidjet ćemo u narednom periodu kako će se ova situacija odvijati.... Sigurno da smo mi u ozbiljnoj krizi i da će pravosudne institucije morati da rasvijetle čitav ovaj slučaj - poručio je Salkić.

Sakić je komentirao i istup Milorada Dodika.

- Odluka Centralne izborne komisije BiH o prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske je posljednja podvala političkog Sarajeva srpskom narodu. Izbori nisu istinska težnja ni zahtjev Republike Srpske. SNSD poštuje zaključke Narodne skupštine Republike Srpske i neće izaći na izbore koje je raspisala Centralna izborna komisija BiH. Vjerujem da će i naši koalicioni partneri uraditi isto - kazao je Dodik.

- Milorade, džaba se koprcaš, došao ti je kraj - poručio je Salkić Dodiku.