Ramiz Salkić: Presuda ostaje, proces je završen, samo širite mržnju

Ramiz Salkić obratio se danas poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, ističući da, bez obzira na odluke i zaključke, presuda za Milorada Dodika ostaje na snazi, prenosi N1.

- Ide se u vanredne izbore. I svi vi koji govorite da neće biti vanredni izbori, prijavit ćete se na izbore kako biste zadržali vlast - rekao je Salkić.

On je upozorio da vlast pokušava udaljiti ljude s terena, jer je, kako je naglasio, to temelj na kojem opstaju.

- Ono što danas radite nije ni u interesu onih za koje tvrdite da ovo radite. Svima treba pravna država i pravna sigurnost, okruženje u kojem vide da postoji pravda i da će biti zaštićeni - kazao je Salkić.

Dodao je da se stvara potpuno drugačija atmosfera, koja šalje poruku da se pravda može ostvariti samo za određene ljude.

- Danas smo ponovo mogli čuti kako su neke muslimanske sudije presudile nekome, kako neko nekoga mrzi. Sve je to ponovo suprotno Ustavu. Širite mantru mržnje među ljudima, jer to je jedini način da funkcionišete i sačuvate ovo malo vlasti što imate - poručio je Salkić.

Naglasio je da je proces završen i da se više ne može vratiti unazad.

- Sada ste pred Ustavnim sudom BiH, a prije nekoliko mjeseci donijeli ste zakon da ne priznajete odluke Ustavnog suda. Ne priznajete odluke, a tražite zaštitu od tog istog Suda - rekao je Salkić.