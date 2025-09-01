Čaušević: Neodgovornost vlasti dovela do protesta prijevoznika

Zastupnik SDA u državnom parlamentu Midhat Čaušević istakao je da je potpuna neodgovornost institucija, a posebno ministra komunikacija i prometa Edina Forte, dovela do protesta i blokada koje danas organizuju prevoznici širom Bosne i Hercegovine.

- Prije godinu dana sam, kao zastupnik, ukazao na problem s kojim se suočavaju prevoznici iz BiH. Više puta sam postavljao pitanja nadležnim ministrima, očekujući odgovore u Parlamentu, ali ministar Forto se nikada nije udostojio da dođe i ponudi konkretna rješenja. Čak ni u pisanoj formi nije bilo odgovora - kazao je Čaušević.