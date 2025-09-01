Čaušević: Neodgovornost vlasti dovela do protesta prijevoznika

Zastupnik SDA u državnom parlamentu Midhat Čaušević istakao je da je potpuna neodgovornost institucija, a posebno ministra komunikacija i prometa Edina Forte, dovela do protesta i blokada koje danas organizuju prevoznici širom Bosne i Hercegovine.
- Prije godinu dana sam, kao zastupnik, ukazao na problem s kojim se suočavaju prevoznici iz BiH. Više puta sam postavljao pitanja nadležnim ministrima, očekujući odgovore u Parlamentu, ali ministar Forto se nikada nije udostojio da dođe i ponudi konkretna rješenja. Čak ni u pisanoj formi nije bilo odgovora - kazao je Čaušević.
Dodao je da se slična pitanja ponavljaju već mjesecima, ali bez ikakve reakcije, što je, prema njegovim riječima, i dovelo do današnje eskalacije i blokada u svim dijelovima zemlje.
- Ovo nije problem lokalnog karaktera. Radi se o državnom pitanju i zato država mora reagovati. Razgovarao sam s predstavnicima prevoznika i uvjerio se da su to ozbiljni, obrazovani i odgovorni ljudi. Oni su svjesni da dio problema leži u procedurama Evropske unije i spremni su sarađivati u tom segmentu. Međutim, najmanje polovina njihovih problema proizlazi direktno iz nefunkcionisanja institucija BiH i neodgovornog odnosa vlasti - naglasio je Čaušević.
Prema njegovim riječima, prevoznici predstavljaju „krvotok države“, a ignorisanje njihovih zahtjeva može dovesti do ozbiljnih posljedica po cjelokupno bosanskohercegovačko društvo i privredu.