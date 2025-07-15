Čaušević: Karadžić, Mladić i Šešelj su koristili riječ "balije" u ratu, a Konaković u miru

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Midhat Čaušević (SDA) reagirao je nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kazao da ga zajedno napadaju "balije, ustaše i četnici".

On je poručio da su Karadžić, Mladić i Šešelj koristili riječ balije u ratu, a ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković u miru.

- Za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu balijama su nas nazivali Karadžić, Mladić, Šešelj, Risto Đogo i ostali zločinci — oni veliki, ali i oni manji. Danas nas balijama naziva ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine — Bošnjak Elmedin Konaković‼️ Karadžić, Mladić, Šešelj — presuđeni ratni zločinci — koristili su riječ balija da dehumaniziraju sve nas: Bošnjake - muslimane. Mnogi motivacijski govori kojima su huškali vojsku na zločine i genocid počivali su na retorici: ubiti, zaklati, protjerati, istrijebiti,… balije.

A sada, 2025. godine, ministar vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine vraća tu riječ u javni prostor — da etiketira sve koji ne misle kao on. Ako se usudite biti protiv njega, vi ste balija. Ja, kao potpisnik inicijative za njegovu smjenu i kao onaj koji je tražio njegovo javno saslušanje, očito sam danas opet — balija. Očito balije smo svi mi koji ne mislimo kao on. Ministar to radi smišljeno i ciljano, kako bi skrenuo pažnju i saprao prljavštinu sa košulje i kravate koju, kao jedan od lidera Trojke, nosi. Nećeš uspjeti — izdaja uvijek dođe na naplatu.