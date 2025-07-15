Čaušević: Karadžić, Mladić i Šešelj su koristili riječ "balije" u ratu, a Konaković u miru

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Midhat Čaušević (SDA) reagirao je nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kazao da ga zajedno napadaju "balije, ustaše i četnici".
On je poručio da su Karadžić, Mladić i Šešelj koristili riječ balije u ratu, a ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković u miru.
- Za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu balijama su nas nazivali Karadžić, Mladić, Šešelj, Risto Đogo i ostali zločinci — oni veliki, ali i oni manji. Danas nas balijama naziva ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine — Bošnjak Elmedin Konaković‼️ Karadžić, Mladić, Šešelj — presuđeni ratni zločinci — koristili su riječ balija da dehumaniziraju sve nas: Bošnjake - muslimane. Mnogi motivacijski govori kojima su huškali vojsku na zločine i genocid počivali su na retorici: ubiti, zaklati, protjerati, istrijebiti,… balije.
A sada, 2025. godine, ministar vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine vraća tu riječ u javni prostor — da etiketira sve koji ne misle kao on. Ako se usudite biti protiv njega, vi ste balija. Ja, kao potpisnik inicijative za njegovu smjenu i kao onaj koji je tražio njegovo javno saslušanje, očito sam danas opet — balija. Očito balije smo svi mi koji ne mislimo kao on. Ministar to radi smišljeno i ciljano, kako bi skrenuo pažnju i saprao prljavštinu sa košulje i kravate koju, kao jedan od lidera Trojke, nosi. Nećeš uspjeti — izdaja uvijek dođe na naplatu.
Ministre, da ti kažem nešto o toj pogrdnoj riječi balija. Razumijem ja, nije ovo tvoja struka, nemaš ti dodirnih tačaka s ovom temom. Genocid nad Bošnjacima počinjen je na paradigmi da treba istrijebiti balije. Pamtim kao dijete da je Risto Đogo bio poznat po tome što nas je sve nazivao balijama i svaki put podizao tri prsta na kraju dnevnika. Pjesma „Ne volim te Alija zato što si balija, nosila ti Drina sto muhadžedina svaki dan“ i danas je himna nacionalista, fašista, četnika. Sramota je da danas neko ko nominalno predstavlja Bošnjake radi ono što su godinama pokušavali ratni zločinci — da naprave tri strane: četnike, ustaše i balije. Trebala im je ta treća strana jer bi to promijenilo karakter agresije. Nisu uspjeli, jer treće strane nije bilo. Sudovi svijeta su presudili da je nije bilo. Znamo ko su bile prve dvije, a znamo i na koga su mislili kad su rekli balija.
Bošnjaci nikada nisu imali pretenziju da unište druga dva naroda, nisu činili masovne zločine i etničko čišćenje, nisu pripadali fašističkim ideologijama. Danas nas stavljati u isti kontekst — makar i u narativu — znači trijumf za zločinačku politiku.
Evo samo nekoliko autentičnih primjera:
- Karadžić i Mladić: „Kad balije krenu, zna se šta im je sudbina. Mi ćemo njih i njihovu stoku, sve što hoda, potamaniti.“ (Presuda ICTY IT-95-5/18-T)
- Goran Jelisavac: „Sve balije treba pobiti, i staro i mlado.“ (ICTY, Krajišnik IT-00-39)
- Šešelj: „Očistiti srpsku zemlju od balija.“ (ICTY IT-03-67)
Ovo su činjenice. Ovo su riječi onih koji su počinili genocid nad Bošnjacima. I zato — da, ministre, mi smo Bošnjaci, a ne balije. Mi smo preživjeli Bošnjaci, a ne balije kako nas ti nazivaš. Nećeš nas ušutkati. Tvoji posljednji trzaji političkog preživljavanja biće zabilježeni. Sram te i stid bilo.