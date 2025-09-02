Dodik najavio donošenje "rezolucije o samoopredjeljenju"

Bivši predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je za ATV da ide u Rusiju na važne sastanke.

- Imat ćemo i posjete važnih ljudi i idemo na referendum i boriti se za ovaj narod. Ne prihvatamo Kristijana Šmita - rekao je Dodik.

Kazao je da "RS ima pravo na samoopredjeljenje" i najavio da će za "RS omogućiti status koji niko neće moći da ospori".

- Idemo na referendum sa kojeg ćemo poručiti ovoj okupacionoj sili da je ne priznajemo - rekao je.

Pozvao je građane RS da izađu na referendum 25. oktobra i jasno i "snažno kažu ne".

- Onda ćemo pozvati relevantne faktore u svijetu i reći - pogledajte šta nam rade, a kakav je stav naroda - rekao je Dodik za ATV.

Dodik je naveo da će NSRS donijeti rezoluciju o samoopredjeljenju i poručio je da nema namjeru da se povlači iz politike, jer "želi da se bori za RS".