Dodik najavio donošenje "rezolucije o samoopredjeljenju"

Bivši predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je za ATV da ide u Rusiju na važne sastanke.
- Imat ćemo i posjete važnih ljudi i idemo na referendum i boriti se za ovaj narod. Ne prihvatamo Kristijana Šmita - rekao je Dodik.
Kazao je da "RS ima pravo na samoopredjeljenje" i najavio da će za "RS omogućiti status koji niko neće moći da ospori".
- Idemo na referendum sa kojeg ćemo poručiti ovoj okupacionoj sili da je ne priznajemo - rekao je.
Pozvao je građane RS da izađu na referendum 25. oktobra i jasno i "snažno kažu ne".
- Onda ćemo pozvati relevantne faktore u svijetu i reći - pogledajte šta nam rade, a kakav je stav naroda - rekao je Dodik za ATV.
Dodik je naveo da će NSRS donijeti rezoluciju o samoopredjeljenju i poručio je da nema namjeru da se povlači iz politike, jer "želi da se bori za RS".