Poslanik SNSD-a dobio sina: Dodik objavio snimak slavlja

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, Milorad Kojić, sinoć je organizovao proslavu povodom rođenja sina Alekse, kojoj su prisustvovali brojni gosti.

Među njima je bio i Milorad Dodik, kome je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, prema presudi Suda BiH.

Na snimku koji je Dodik podijelio na svom nalogu na platformi X, vidi se da je na proslavi, kako i priliči, vladala vesela atmosfera, a zaorila se i “Romanija”, čuvena pjesma Halida Bešlića.

Dodik je u objavi naveo da je roditeljima poželio sreću i zdravlje za novorođenče.

„Našao sam vremena da sa svojim saborcem Miloradom Kojićem proslavim rođenje njegovog sina Alekse. Želim mu dug i zdrav život, a roditeljima svaku sreću“, napisao je Dodik.