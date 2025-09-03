Uginulo 11 goveda, nema obolijevanja od antraksa kod ljudi

Na području Bosanskog Grahova do sada je od antraksa, odnosno bedrenice uginulo ukupno 11 goveda. To je jučer potvrđeno iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Livanjskog kantona. Podsjetili su da je prvi slučaj prijavljen 24. avgusta nakon naglog uginuća goveda, kada je veterinarska služba postavila sumnju na antraks i odmah uzela uzorke za dijagnostičku pretragu. Tri dana kasnije nalaz Veterinarskog instituta pri Veterinarskom fakultetu u Sarajevu potvrdio je bolest. Zabrana kretanja Također, ukazali su na to i da su na imanju gdje je utvrđen antraks provedene sve mjere propisane Pravilnikom o suzbijanju i iskorjenjivanju bedrenice, kao i da je naređena zabrana kretanja životinja. - Nakon epizootiološkog istraživanja bit će određene granice bedreničnog distrikta, unutar kojeg će se izvršiti imunizacija svih prijemljivih životinja - kazali su iz Ministarstva. Dr. Diana Mamić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo LK, potvrdila je za „Avaz“ da, nasreću, do sada nema prijavljenih slučajeva obolijevanja od ove bolesti kod ljudi.

Mamić: Nema prijavljenih slučajeva . Facebook Mamić: Nema prijavljenih slučajeva . Facebook

- Situacija se prati na terenu, sve zdravstvene ustanove su dobile upute i vjerujem da neće doći do obolijevanja ljudi. Inače, antraks se kod ljudi može javiti u tri oblika: kožni, plućni i crijevni, ali to su uistinu rijetke infekcije koje se uspješno liječe – kazala nam je dr. Mamić. Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Saša Bošković izjavio je jučer za „Dnevni avaz“ da još nisu dobili nijedan zvaničan dopis od nadležnih kantonalnih veterinarskih službi, kao ni iz Vlade FBiH. Zarazne bolesti - Tek smo u ponedjeljak dobili dopis od Udruženja stočara Kantona 10 i mi smo automatski reagovali po tom dopisu. Tražili smo od svih nadležnih inspekcijskih službi da nam hitno dostave izvještaj. Jer, mi smo o tome saznali putem medija. Bez obzira na to upoznali smo evropske i svjetske organizacije koje vode računa o kretanjima zaraznih bolesti, odnosno o pojavi antraksa na teritoriji BiH - rekao nam je Bošković.

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