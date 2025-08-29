Antraks stigao u BiH, stoka umire!

Svega mjesec koliko je prošlo da su zbog potvrđenih slučajeva antraksa ili crnog prišta kod goveda u susjednoj Hrvatskoj iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH stočare i stanovništvo pozvali na oprez, ta bolest se pojavila u Bosni i Hercegovini! Tačnije, kako nam je potvrđeno, pojava antraksa je potvrđena na području Livanjskog kantona, gdje je, kako smo ranije pisali, u prošlosti evidentiran jedan od takozvanih bedreničkih distrikta.

10 goveda

Bolest se pojavila na području Bosanskog Grahova, kako su za „Dnevni avaz“ potvrdili iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Kako su nam kazali, 24. avgusta je Veterinarska stanica LI-VET d.o.o. Livno na području Bosanskog Grahova uzela uzorke krvi tri uginule životinje na farmi, koje su poslali na Veterinarski fakultet Sarajevo na analizu pod sumnjom da se radi o antraksu.

- Analizom dostavljenih uzoraka pune krvi tri goveda 27. avgusta ove godine utvrđeno je da se radi o uzročniku antraksa. Na imanju je do ovog momenta ukupno uginulo 10 goveda - kazali su za „Avaz“ iz Ministarstva.

Kantonalna veterinarska inspekcija je, naglasili su, odmah poduzela sve zakonom propisane mjere.

Pojava oboljenja

- Životinje su zakopane na propisan način i izvršena je sanacija terena u skladu s Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja. Veterinarska inspekcija vrši epidemiološko istraživanje koje podrazumijeva i pribavljanje informacija koje će ukazati na činjenice na koji je način došlo do pojave oboljenja. Naglašavamo da je u Kantonu 10 već prisutan antraksni distrikt u Livnu. Više informacija će biti poznato nakon dostavljanja inspekcijskog zapisnika - dodali su iz Ministarstva.

Podsjetimo, antraks je zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Bacillus anthracis i koja u nepovoljnim uslovima stvara spore, a kao takve mogu opstati u tlu i duže od 50 godina.

Upozorenje građanima

Iz ZJZ FBiH su, također, građane upozorili na to da ne kupuju meso i mesne prerađevine s nepoznatih lokacija te da se pridržavaju osnovnih higijenskih mjera ako dolaze u kontakt sa stokom ili sirovim proizvodima životinjskog porijekla.

- U slučaju pojave promjena na koži nakon kontakta sa zaraženim materijalom, npr., crne ranice bez boli, odmah se javite ljekaru - upozorili su iz ZJZ FBiH.