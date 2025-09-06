U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Šerif Isović pred POSKOK-om

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Šerif Isović pred POSKOK-om.

Uposlenici prijavili Isovića da je počinio krivična djela zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada u službi. Vršio pritisak na inspektore.

Reporter "Avaza" otputovao sa nogometnom reprezentacijom: Moramo dobiti San Marino!

Zmajevi žele nadmašiti uspjeh iz 1993. godine: Poljska mora pasti, naši pišu historiju.

Velibor Peulić, čelnik Konzorcijuma, uoči sastanka u Beogradu poručio: Dobili smo "zeleno svjetlo" da će nam biti priznat status u EU.

Nakon zabrane odlaganja na "Uborak": Mostarsko smeće će voziti u Zenicu!

Na stranama "Mozaika" čitajte o teškoj životnoj priči Muje Muratovića koji preživljava sa 260 maraka dok se sa suprugom bori za zdravlje.

U rubrici "Crna hronika" donosimo detalje pucnjave koja se desila početkom avgusta ove godine kada je Nizar Selimović pucao na Asima Krasnića.

Svakako ne zaboravite pročitati i naš poklon prilog "Panorama" u kojem donosimo brojne teme, a jedna od njih je i intervju sa modelom Emom Mekić koja je govorila za "Dnevni avaz".

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.