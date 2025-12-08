Paramount nudi više za Warner Bros od Netflixa

Paramount je pokrenuo neprijateljsko preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery, nekoliko dana nakon što je Netflix postigao dogovor o akviziciji vrijednoj 72 milijarde dolara.
Paramount sada nudi 30 dolara po dionici u gotovini, obraćajući se direktno dioničarima Warner Brosa, prenosi AP News.
U saopćenju objavljenom u ponedjeljak, Paramount je pozvao dioničare da odbiju sporazum s Netflixom. Riječ je o istoj ponudi koju je uprava Warner Bros. Discoveryja već odbila, odlučivši se za spajanje s Netflixom. Paramount je kritikovao Netflixov prijedlog, navodeći da bi dioničare WBD-a izložio dugotrajnom i neizvjesnom regulatornom procesu, uz “nestabilnu kombinaciju dionica i gotovine”.
Kompanija je otkrila da je tokom posljednjih 12 sedmica Warner Bros. Discoveryju podnijela šest različitih prijedloga.
- Vjerujemo da će naša ponuda stvoriti snažniji Hollywood. To je u najboljem interesu kreativne zajednice, gledalaca i filmske industrije - poručio je predsjednik i izvršni direktor Paramounta Dejvid Elison. Prema njegovim riječima, predložena transakcija značila bi jaču konkurenciju, veća ulaganja u sadržaj i više filmova u kinima.
Netflix je u petak objavio da kupuje Warner Bros. Discovery, kompaniju koja stoji iza “Harry Pottera” i streaming servisa HBO Max. Ugovor, koji uključuje gotovinu i dionice, procjenjuje Warnerovu vrijednost na 27,75 dolara po dionici – ukupno 82,7 milijardi dolara uključujući dug. Očekuje se da će akvizicija biti završena u narednih 12 do 18 mjeseci, a dogovor ne uključuje mreže poput CNN-a i Discoveryja.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u nedjelju da bi spajanje Netflixa i Warner Bros. Discoveryja “moglo predstavljati problem” zbog veličine kombiniranog tržišnog udjela. Najavio je da će se lično uključiti u raspravu o tome treba li savezna vlada odobriti posao vrijedan 72 milijarde dolara.
Paramountova ponuda dioničarima ističe 8. januara 2026. godine, osim ako ne bude produžena. Nakon objave, dionice Warner Brosa i Paramounta porasle su između 5 i 6 posto, dok je vrijednost dionica Netflixa zabilježila blagi pad.