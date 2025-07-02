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"UREĐIVANJE INTERVJUA"

Paramount će Trampu zbog emisije "60 minuta" isplatiti 16 miliona dolara

Tramp je u svojoj tužbi naveo da su postupci CBS-a predstavljali "iskrivljavanje vijesti" s ciljem koristi za Demokratsku stranku

Donald Tramp. AP

A. O.

2.7.2025

Američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trumpu), kompanija Paramount pristala je isplatiti 16 miliona dolara kako bi riješili slučaj njegove tužbe zbog uređivanja intervjua s Kamalom Haris (Harris) u emisiji CBS News "60 Minutes".

Paramount je saopćio da njihova isplata uključuje Trampove pravne troškove. Također, kao dio nagodbe, Paramount je pristao objaviti transkripte intervjua iz emisije "60 minuta" s kandidatima za američkog predsjednika nakon što takvi intervjui budu emitirani. Dio nagodbe ne uključuje izvinjenje.

Odbačena tužba

Mnogi advokati su odbacili Trampovu tužbu kao neosnovanu i vjerovali da će CBS na kraju pobijediti na sudu, dijelom i zato što mreža nije izvijestila ništa činjenično netačno, a Prvi amandman daje izdavačima široku slobodu da odrede kako će predstaviti informacije.

CBS nije prva informativna kuća koja je napravila veliki ustupak Trampu. U decembru je ABC News platio 16 miliona dolara kako bi riješio tužbu za klevetu koju je Tramp podnio protiv mreže i jednog od njenih voditelja, Džordža Stefanopoulosa (Georgea Stephanopoulosa).

Montiran intervju

Tramp je prošle godine tužio Paramount za 10 milijardi dolara, tvrdeći da je "60 Minutes" prevarom montirao intervju s bivšom potpredsjednicom Kamalom Haris kako bi se umiješao u izbore.

Tramp je u svojoj tužbi naveo da su postupci CBS-a predstavljali "iskrivljavanje vijesti" s ciljem koristi za Demokratsku stranku. Paramount je ranije osporio tu karakterizaciju.

# DONALD TRUMP
# KAMALA HARRIS
# PARAMOUNT
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