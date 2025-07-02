Paramount će Trampu zbog emisije "60 minuta" isplatiti 16 miliona dolara

Američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trumpu), kompanija Paramount pristala je isplatiti 16 miliona dolara kako bi riješili slučaj njegove tužbe zbog uređivanja intervjua s Kamalom Haris (Harris) u emisiji CBS News "60 Minutes".

Paramount je saopćio da njihova isplata uključuje Trampove pravne troškove. Također, kao dio nagodbe, Paramount je pristao objaviti transkripte intervjua iz emisije "60 minuta" s kandidatima za američkog predsjednika nakon što takvi intervjui budu emitirani. Dio nagodbe ne uključuje izvinjenje.

Odbačena tužba

Mnogi advokati su odbacili Trampovu tužbu kao neosnovanu i vjerovali da će CBS na kraju pobijediti na sudu, dijelom i zato što mreža nije izvijestila ništa činjenično netačno, a Prvi amandman daje izdavačima široku slobodu da odrede kako će predstaviti informacije.