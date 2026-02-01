U TEKSASU

Demokrate osvojile republikansko mjesto gdje je Tramp pobijedio s ogromnom razlikom

Republikancima nije pomoglo ni to što se u ovu, relativno malu, izbornu utrku uključio čak i guverner savezne države Teksas, Greg Ebot

A. O.

1.2.2026

U Teksasu (Texas) su održani specijalni izbori za mjesto u Senatu ove savezne države, a rezultat je bio potpuni šok jer je pobjedu odnio kandidat Demokratske stranke, Tejlor Rehmet (Taylor Rhemet).

On je uspio doći do pobjede s 15 posto glasova razlike ispred republikanske kandidatkinje Li Vambsganss (Leigh Wambsganss).

Da stvar bude gora za republikance, u novembru 2024. godine ovaj distrikt je Donald Tramp (Trump) suvereno osvojio sa 17 posto glasova razlike ispred Kamale Haris (Kamala Harris).

Vrijedi napomenuti da nije poznato kada su republikanci posljednji put izgubili u ovom distriktu, a od 1992. godine, otkako postoje relevantni podaci, ova stranka je suvereno vladala. Upravo zbog toga je pobjeda Rehmet nevjerovatan šok.

Republikancima nije pomoglo ni to što se u ovu, relativno malu, izbornu utrku uključio čak i guverner savezne države Teksas, Greg Ebot (Greg Abbott).

Pobjeda Rehmet posebno je značajna zbog činjenice da se u novembru održavaju izbori za sve članove Predstavničkog doma i trećinu Senata američkog Kongresa, a ovakve izborne utrke mogu biti dobar indikator kakvi bi rezultati mogli biti.

Pobjeda kandidata Demokratske stranke u „sigurnom“ republikanskom distriktu sigurno je dobar znak za demokrate koji žele preuzeti Predstavnički dom te potencijalno osvojiti većinu u Senatu u novembru.

