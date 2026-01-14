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KORIDOR 5C

Najduži tunel na autoputu u BiH dobio 4G internet

Ovim tehnološkim unapređenjem korisnicima je omogućeno korištenje neprekidnog i brzog mobilnog interneta tokom vožnje

Poprikuše - Nemila. Društvene mreže

Z. V.

14.1.2026

BH Telecom, Direkcija Zenica, obavijestila je javnost da je uspješno obezbijeđen i pušten u rad 4G signal u tunelu “Bosna”, najdužem tunelu na Koridoru 5C.

Ovim tehnološkim unapređenjem korisnicima je omogućeno korištenje neprekidnog i brzog mobilnog interneta tokom vožnje kroz jedan od najvažnijih infrastrukturnih objekata na ovoj dionici autoceste, izvještava Biznisinfo.ba.

Stabilan signal u tunelu značajno doprinosi većoj sigurnosti i komforu putnika, posebno u situacijama kada je neophodna komunikacija ili pristup online servisima.

Iz BH Telecoma ističu da će i u narednom periodu nastaviti s intenzivnim širenjem i modernizacijom mobilne mreže, s ciljem unapređenja kvaliteta usluga i bolje povezanosti korisnika širom Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, tunel Bosna dio je dionice Poprikuše – Nemila, duge 5,5 kilometara, koja se nalazi između Zenice i Žepča. Sam tunel je dug 3,6 kilometara.

Ova dionica, zajedno s dionicom Vranduk – Nemila, puštena je u promet u decembru 2025. godine, kada je Federacija BiH dobila 11 novih kilometara autoputa.

Tokom ove godine trebale bi biti puštene u promet i dionice Vranduk – Ponirak (5,3 kilometra) i Ponirak – Vraca (3,5 kilometra), čime će se već izgrađeni dio autoputa do Zenice spojiti s dionicama Poprikuše – Nemila i Nemila – Vranduk. Na taj način autoputem će se bez prekida moći putovati od Bradine skoro do Žepča.

# KORIDOR 5C
# 4G SIGNAL
# TUNEL "BOSNA"
# POPRIKUŠE- NEMILA
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