Najduži tunel na autoputu u BiH dobio 4G internet

BH Telecom, Direkcija Zenica, obavijestila je javnost da je uspješno obezbijeđen i pušten u rad 4G signal u tunelu “Bosna”, najdužem tunelu na Koridoru 5C.

Ovim tehnološkim unapređenjem korisnicima je omogućeno korištenje neprekidnog i brzog mobilnog interneta tokom vožnje kroz jedan od najvažnijih infrastrukturnih objekata na ovoj dionici autoceste, izvještava Biznisinfo.ba.

Stabilan signal u tunelu značajno doprinosi većoj sigurnosti i komforu putnika, posebno u situacijama kada je neophodna komunikacija ili pristup online servisima.

Iz BH Telecoma ističu da će i u narednom periodu nastaviti s intenzivnim širenjem i modernizacijom mobilne mreže, s ciljem unapređenja kvaliteta usluga i bolje povezanosti korisnika širom Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, tunel Bosna dio je dionice Poprikuše – Nemila, duge 5,5 kilometara, koja se nalazi između Zenice i Žepča. Sam tunel je dug 3,6 kilometara.

Ova dionica, zajedno s dionicom Vranduk – Nemila, puštena je u promet u decembru 2025. godine, kada je Federacija BiH dobila 11 novih kilometara autoputa.