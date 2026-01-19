Obrtnici će plaćati veće mjesečne doprinose

Samostalni poduzetnici u Federaciji BiH, uključujući obrtnike i freelancere, u 2026. godinu ušli su s većim mjesečnim izdacima za doprinose, iako se sistem formalno vodi kao fiskalno rasterećen nakon smanjenja zbirne stope doprinosa u 2025. Razlog je rast osnovica koje su direktno vezane za rast prosječne plaće u FBiH.

Osnovica 2.710 KM

Prosječna plaća u periodu januar–septembar iznosila je 2.464 KM, što je povećanje od 16,39 posto u odnosu na prethodnu godinu, a taj rast automatski je povukao i više osnovice za obračun doprinosa.

Za freelancere i nosioce slobodnih zanimanja koji vode poslovne knjige, mjesečna osnovica za obračun doprinosa u 2026. iznosi 2.710 KM, što znači da mjesečni doprinosi iznose 975,60 KM. To je 137,52 KM više nego prošle godine, odnosno dodatnih 1.650 KM na godišnjem nivou.

Za obrtnike koji vode poslovne knjige, mjesečna osnovica iznosi 1.602 KM, a mjesečni doprinosi 576,72 KM, što je povećanje od 81,36 KM mjesečno ili 976 KM više na godišnjem nivou.