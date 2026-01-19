Obrtnici će plaćati veće mjesečne doprinose

Samostalni poduzetnici u Federaciji BiH, uključujući obrtnike i freelancere, u 2026. godinu ušli su s većim mjesečnim izdacima za doprinose, iako se sistem formalno vodi kao fiskalno rasterećen nakon smanjenja zbirne stope doprinosa u 2025. Razlog je rast osnovica koje su direktno vezane za rast prosječne plaće u FBiH.
Osnovica 2.710 KM
Prosječna plaća u periodu januar–septembar iznosila je 2.464 KM, što je povećanje od 16,39 posto u odnosu na prethodnu godinu, a taj rast automatski je povukao i više osnovice za obračun doprinosa.
Za freelancere i nosioce slobodnih zanimanja koji vode poslovne knjige, mjesečna osnovica za obračun doprinosa u 2026. iznosi 2.710 KM, što znači da mjesečni doprinosi iznose 975,60 KM. To je 137,52 KM više nego prošle godine, odnosno dodatnih 1.650 KM na godišnjem nivou.
Za obrtnike koji vode poslovne knjige, mjesečna osnovica iznosi 1.602 KM, a mjesečni doprinosi 576,72 KM, što je povećanje od 81,36 KM mjesečno ili 976 KM više na godišnjem nivou.
Obrtnici i freelanceri koji porez plaćaju paušalno također su pogođeni rastom obaveza. Za paušalne obrtnike i slobodna zanimanja mjesečni doprinosi iznose 487,80 KM, što je 68,76 KM više nego lani, odnosno 825 KM više godišnje.
Zaključno, bez obzira na formalno smanjenje stope doprinosa, rast prosječne plaće u FBiH doveo je do realnog povećanja troškova za obrtnike i freelancere, koji 2026. godinu dočekuju s osjetno većim obaveznim mjesečnim izdacima.
Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore FBiH, u izjavi za „Dnevni avaz“ podsjeća da se iz godine u godinu bilježi kontinuirani rast osnovice, čime se dodatno opterećuje obrtnički sektor.
Sve protiv obrtnika
- Mi smo bili zagovornici da se ti doprinosi računaju na minimalnu plaću, a ne prosječnu. Ovako, ukratko, sve ide protiv obrtnika, odnosno protiv stvaranja boljeg ambijenta za obrtništvo – podvukao je Babić.
Kaže nam da će najveći udar osjetiti samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja koje vode poslovne knjige, kao što su veterinari, advokati, notari, revizori, računovođe, arhitekti, prevodioci i slično, jer njihov mjesečni iznos doprinosa raste sa 838,08 KM na 975,60 KM, što je 137,08 KM više.
Kada je riječ o starim i tradicionalnim obrtima, odnosno tradicionalnim esnafskim zanatima, taksi prijevozu i trgovcima pojedincima, oni će imati povećanje od 31,32 KM, odnosno sa 190,44 KM na 221,76 KM.