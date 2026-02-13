Anketa o potrebama privrede u Distriktu

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, u saradnji sa Privrednom komorom Brčko distrikta BiH, provodi istraživanje tržišta rada s ciljem prikupljanja relevantnih podataka o potrebama privrede i planovima zapošljavanja u narednom periodu.

Istraživanje je usmjereno na identifikovanje traženih zanimanja i kvalifikacija radne snage, kao i na sagledavanje izazova sa kojima se poslodavci suočavaju prilikom zapošljavanja te planova daljeg razvoja poslovanja. Prikupljeni podaci poslužiće kao osnova za redefinisanje i unapređenje programa podrške zapošljavanju.

Anketa je namijenjena isključivo pravnim licima – odnosno firmama i poslodavcima registrovanim na području Brčko distrikta BiH.

Direktorica Zavoda Tamara Duvnjak-Mitrović istakla je da je februar ove godine rezervisan za provođenje Ankete istraživanja tržišta rada, te da je uveden moderniji, online pristup.

- Osim redovnih aktivnosti u Zavodu, februar mjesec je ove godine rezervisan za provođenje Ankete istraživanja tržišta rada. U odnosu na promijenjenu metodologiju i moderniji, online pristup, kao dodatni motiv poslodavcima za učešće ponudili smo dodatne bodove koji će biti uzeti u obzir prilikom bodovanja aplikanata kod zapošljavanja lica iz kategorije teže zapošljivih - navela je Duvnjak-Mitrović.

Ona je pojasnila da će firme koje učestvuju u anketiranju moći ostvariti 10 bodova, što je u skladu sa kriterijumima dosadašnjih javnih poziva u kojima se vrednovala saradnja poslodavaca i Zavoda, ali sa manjim brojem bodova.

- S obzirom na online pregled, prilikom bodovanja Zavod će imati spisak firmi koje su uradile anketu - dodala je direktorica Zavoda.

Iz Zavoda pozivaju sve registrovane firme da izdvoje nekoliko minuta i učestvuju u istraživanju putem online upitnika dostupnog na zvaničnoj web stranici, kako bi zajednički doprinijeli unapređenju tržišta rada i efikasnijem planiranju mjera zapošljavanja.