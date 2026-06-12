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VELIKO BOGATSTVO

Ilon Mask postao prvi bilioner na svijetu

Njegovo bogatstvo premašilo je bilion dolara, što do sada nije uspjelo nijednoj osobi u historiji

Prema procjenama postao prvi bilioner u historiji. AP

I. Š.

prije 1 sat 25 minuta

Ilon Mask (Elon Musk) postao je prva osoba u historiji čije je bogatstvo premašilo jedan bilion dolara, prema procjenama vodećih finansijskih analitičara. Ovaj američki poduzetnik i vlasnik kompanija Tesla, SpaceX i platforme X godinama se nalazi među najbogatijim ljudima svijeta, ali je sada dostigao rekordnu vrijednost imovine.

Najveći dio njegovog bogatstva vezan je za kompaniju SpaceX, čija je vrijednost značajno porasla nakon novih investicija i interesa tržišta. Istovremeno, Tesla ostaje jedan od najvažnijih proizvođača električnih automobila na svijetu, dok Mask nastavlja širiti utjecaj kroz tehnološke i svemirske projekte.

Mask je globalnu prepoznatljivost stekao razvojem električnih vozila, privatnih svemirskih letova i velikim prisustvom na društvenim mrežama. Njegovi potezi često izazivaju podijeljene reakcije javnosti dok ga jedni smatraju vizionarom koji mijenja budućnost tehnologije, drugi upozoravaju na njegov veliki ekonomski i politički utjecaj.

Ipak, ulazak u klub bilionera predstavlja historijski trenutak u svijetu biznisa i potvrđuje koliko su tehnološke kompanije postale dominantna sila u globalnoj ekonomiji.

# TESLA
# BOGATSVO
# SPACEX
# ELON MUSK
# BILIONER
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