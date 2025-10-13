Pucnjava na Ciglanama: Ranjen muškarac

Na Ciglanama je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a jedna osoba je ranjena.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, u 19:55 sati Policijska uprava Centar obaviještena je da je u ulici Merhemića trg jedan muškarac zadobio povredu u predjelu stopala.

- Trenutno je na ljekarskoj obradi. Utvrđuju se okolnosti pod kojima je došlo do povrede i od čega. Policijski službenici su na terenu - kazala je za naš portal portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je ranjen u pucnjavi.