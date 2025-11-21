Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Video / Nesreća u Lašvi, kamion sletio sa puta

Policija je izašla na teren i uviđaj je u toku

Kamion sletio s puta. Avaz

Piše: Amila Ovčina

21.11.2025

Saobraćajna nesreća dogodila se danas u Lašvi kada se prevrnuo kamion i sletio s puta.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona, imaju zaprimljenu prijavu o nesreći.

Međutim, nisu nam mogli dati bilo kakve informacije.

Policija je izašla na teren i uviđaj je u toku.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# LAŠVA
# KAMION
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.