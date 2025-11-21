Video / Nesreća u Lašvi, kamion sletio sa puta

Saobraćajna nesreća dogodila se danas u Lašvi kada se prevrnuo kamion i sletio s puta.
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona, imaju zaprimljenu prijavu o nesreći.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
Policija je izašla na teren i uviđaj je u toku
Kamion sletio s puta. Avaz
Saobraćajna nesreća dogodila se danas u Lašvi kada se prevrnuo kamion i sletio s puta.
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona, imaju zaprimljenu prijavu o nesreći.
Međutim, nisu nam mogli dati bilo kakve informacije.
Policija je izašla na teren i uviđaj je u toku.
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