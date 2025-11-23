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POLICIJA NA TERENU

Pucnjava na Bjelašnici: Jedno vozilo oštećeno

Iz Uprave policije MUP-a KS potvrđeno je za "Avaz" da se incident dogodio, ali da povrijeđenih osoba nije bilo.

MUP KS. Screenshot (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

23.11.2025

Na Bjelašnici se večeras dogodila pucnjava u blizini jednog ugostiteljskog objekta, saznaje portal "Avaza".

Iz Uprave policije MUP-a KS potvrđeno je za "Avaz" da se incident dogodio, ali da povrijeđenih osoba nije bilo.

- Oko 20:00 sati Policijskoj stanici Trnovo je obaviještena da je na području Babinog dola došlo do upotrebe vatrenog oružja. Povrijeđenih osoba nije bilo. Jedna osoba je pod kontrolom policije. Obaviješten je dežurni tužilac, a policijski službenici su na terenu - rekli su iz policije.

# PUCNJAVA
# BJELAŠNICA
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