Pucnjava na Alipašinom Polju: Policija traga za Amarom Biberom

Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se danas poslijepodne dogodila na Alipasinom Polju, a prema nezvaničnim informacijama “Avaza” iz vatrenog oružja je pucao Amar Biber.

Kako nezvanično saznajemo policija je u potrazi za njim. Inače, Biber ranije je bio optužen za razbojništvo, ali mu je izrečena oslobađajuća presuda.