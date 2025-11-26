Pucnjava na Alipašinom Polju: Policija traga za Amarom Biberom

Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se danas poslijepodne dogodila na Alipasinom Polju, a prema nezvaničnim informacijama “Avaza” iz vatrenog oružja je pucao Amar Biber.
SAZNAJE "AVAZ"
Biber ranije je bio optužen za razbojništvo, ali mu je izrečena oslobađajuća presuda
Policija traga za Amarom Biberom. MUP KS(Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)
Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se danas poslijepodne dogodila na Alipasinom Polju, a prema nezvaničnim informacijama “Avaza” iz vatrenog oružja je pucao Amar Biber.
Kako nezvanično saznajemo policija je u potrazi za njim.
Inače, Biber ranije je bio optužen za razbojništvo, ali mu je izrečena oslobađajuća presuda.
Podsjećamo, prema ranijim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, slučaj se dogodio oko 15:30 sati na Trgu međunarodnog prijateljstva.
Glasnogovornica MUP-a KS, Mersiha Novalić, potvrdila je za portal "Avaza" da je povrijeđeni muškarac sam obavijestio policiju o incidentu.
STRAVIČNA NESREĆA