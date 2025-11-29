Danijelu Barnjaku Bartuloviću određen jednomjesečni pritvor

Nakon ročišta koje je jutros održano, Općinski sud u Mostaru je u cijelosti uvažio prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i donio rješenje prema kojem je određen jednomjesečni pritvor Danijelu Barnjaku Bartuloviću (31), potvrđeno je za "Avaz".

Pritvor prema njemu je određen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz čl. 328. st. 1 KZ FBiH u vezi sa KD Izazivanje opće opasnosti iz čl. 323. st. 1 u vezi sa KD Oštećenje tuđe stvari iz čl. 293. KZ FBiH, a sve u vezi čl. 54 KZ FBiH.

Sud je utvrdio da je prijedlog za određivanje pritvora osnovan zbog razloga postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva.

Također, jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna, kao i vanrednih okolnosti jer se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.