Grude: U BMW-u pronađen kokain

- Uvidom u dokumentaciju vozila utvrđeno je da navedene registarske oznake ne pripadaju zaustavljenom vozilu marke BMW.

Radeći intenzivno na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga policijski službenici PU Grude su dana 29. novembra 2025. godine oko 10.20 sati u mjestu Prispa, općina Grude, zaustavili motorno vozilo marke BMW tip 5, njemačkih registarskih oznaka kojim je upravljao L.Š. rođen 2005. godine iz Gruda, naveli su iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.

Vizuelnim pregledom navedenog vozila policijski službenici su na stražnjem sjedištu uočili novčanik crne boje za koji je vozač tvrdio da nije njegov - kazali su iz MUP-a ZHK.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona, te je uz konsultacije s njim predmetno vozilo izuzeto i smješteno u krug PU Grude.

- Dana 02.12.2025. godine nakon ishođenja pismenog Naloga za pretragu Općinskog suda Ljubuški izvršen je pretres motornog vozila BMW te je tom prilikom u crnom novčaniku pronađeno šest smotuljaka u kojima se nalazila bijela praškasta materija koja svojim karakteristikama podsjeća na opojnu drogu tipa kokain.

Navedeni sadržaj je u skladu sa zakonskim propisima izuzet, a PU Grude će po kompletiranju predmeta protiv L.Š. Kantonalnom tužilaštvu ZHK uputiti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. KZ F BiH - saopćili su.