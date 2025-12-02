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MUP ZHK

Grude: U BMW-u pronađen kokain

Uvidom u dokumentaciju vozila utvrđeno je da navedene registarske oznake ne pripadaju zaustavljenom vozilu marke BMW, kazali su

Grude: U BMW-u pronađen kokain. MUP ZHK

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

2.12.2025

Radeći intenzivno na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga policijski službenici PU Grude su dana 29. novembra 2025. godine oko 10.20 sati u mjestu Prispa, općina Grude, zaustavili motorno vozilo marke BMW tip 5, njemačkih registarskih oznaka kojim je upravljao L.Š. rođen 2005. godine iz Gruda, naveli su iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.

- Uvidom u dokumentaciju vozila utvrđeno je da navedene registarske oznake ne pripadaju zaustavljenom vozilu marke BMW.

Vozilo u kojem je pronađena droga. MUP ZHK

Vizuelnim pregledom navedenog vozila policijski službenici su na stražnjem sjedištu uočili novčanik crne boje za koji je vozač tvrdio da nije njegov - kazali su iz MUP-a ZHK.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona, te je uz konsultacije s njim predmetno vozilo izuzeto i smješteno u krug PU Grude.

- Dana 02.12.2025. godine nakon ishođenja pismenog Naloga za pretragu Općinskog suda Ljubuški izvršen je pretres motornog vozila BMW te je tom prilikom u crnom novčaniku pronađeno šest smotuljaka u kojima se nalazila bijela praškasta materija koja svojim karakteristikama podsjeća na opojnu drogu tipa kokain.

Navedeni sadržaj je u skladu sa zakonskim propisima izuzet, a PU Grude će po kompletiranju predmeta protiv L.Š. Kantonalnom tužilaštvu ZHK uputiti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. KZ F BiH - saopćili su.

# BMW
# DROGA
# KOKAIN
# MUP ZHK
# PU GRUDE
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