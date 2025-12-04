Podnesena prijava protiv dva policajca zbog sumnje u propuste kada je pretučena Nives Arnautović

Protiv dva policijska službenika PU Centar podnesena je prijava zbog navodnih ozbiljnih propusta u postupanju tokom intervencije na prijavu nasilja, a koja se dogodila 28. novembra 2025. godine. Prijavu je podnio advokat Amer Homarac, u svojstvu punomoćnika oštećene Nives Arnautović, Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo .

- U prijavi je navedeno da su policijski službenici oko 23:30 sati stigli na lice mjesta, nakon prijave nasilja nad mojom klijenticom. Po dolasku su zatekli Nives Arnautović sa vidljivim povredama, obilnim tragovima krvi na licu, tijelu i odjeći, te njenim jasnim i nedvosmislenim pozivom za pomoć - naveo je advokat Homorac.

Nisu ušli u stan

Navodi da je u trenutku kada su policijski službenici pokušali ući u stan, osumnjičeni Ismet Porobić nasilno odgurnuo žrtvu, sprječavao službenike u ulasku, unosio im se u lice, naguravao ih i upućivao im prijetnje.

- Uprkos tome, policijski službenici nisu primijenili niti jednu od zakonom propisanih zaštitnih i represivnih mjera - nisu lišili slobode osumnjičenog, nisu pozvali hitnu pomoć, nisu ušli u stan radi osiguravanja žrtve, niti su preduzeli hitne radnje koje su obavezni provesti u ovakvim situacijama - dodao je.