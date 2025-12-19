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VATROGASCI NA TERENU

Gori zgrada u Kiseljaku: Jake eksplozije prethodile požaru

Prema riječima jednog od stanovnika koji žive u neposrednoj blizini, prva eksplozija bila je najglasnija i najjača

Požar u Kiseljaku. Mahalla.ba

M. Až.

19.12.2025

U Kiseljaku je danas, 19. decembra, izbio veliki požar u objektu "Globus konfekcije", kojem su, prema navodima portala Mahalla.ba, prethodile tri snažne eksplozije.

Prema riječima jednog od stanovnika koji žive u neposrednoj blizini, prva eksplozija bila je najglasnija i najjača. Kako je naveo, staklo i prozori razlijetali su se na udaljenosti od 50 do 100 metara, što je dodatno uznemirilo mještane ovog dijela Kiseljaka.

Eksplozija se dogodila oko 18.20 sati, nakon čega su građani odmah obavijestili policiju. Na mjesto događaja ubrzo je stigao i načelnik Općine Kiseljak, koji je angažovao dodatne vatrogasne ekipe iz Fojnice, Busovače i Kreševa, s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja vatre.

Vatrogasci su i dalje na terenu, dok policija obezbjeđuje područje oko zapaljenog objekta.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama, a uzrok požara i eksplozija još uvijek nije poznat.

# POŽAR
# KISELJAK
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