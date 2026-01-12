Sarajevo: Izgorjelo vozilo Smart, oštećen i parkirani Golf

U ranim jutarnjim satima 11. januara 2026. godine, oko 03:05 sati, u ulici Gandijeva na području općine Novi Grad Sarajevo izbio je požar na putničkom vozilu marke „Smart“.

Pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo brzo su lokalizirali i ugasili požar.

Nije bilo povrijeđenih, ali je vozilo „Smart“ pretrpjelo znatnu materijalnu štetu, dok je oštećen i parkirani „VW Golf“ u neposrednoj blizini.

Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo okvalifikovao je slučaj kao krivična djela Izazivanje opće opasnosti i Oštećenje tuđe stvari.

Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo uz prisustvo ovlaštenog sudskog vještaka protivpožarne zaštite. Uzrok požara bit će poznat nakon okončanja istrage.