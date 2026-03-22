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POLICIJA NA TERENU

Haos u Stocu: Izbili neredi zbog murala

Nepotvrđene informacije ukazuju da su u neredima učestvovali pripadnici suprotstavljenih hercegovačkih navijačkih grupa

Neredi u Stocu. Screenshot

M. Až.

22.3.2026

U Stocu je večeras oko 18:30 sati došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, potvrđeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš potvrdila je da su policijski službenici odmah izašli na teren, gdje su poduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Prema nezvaničnim informacijama, incidenti su povezani s muralima u gradu. Napadnuta je grupa koja je danas oslikavala mural posvećen Srebrenici, dok je mural posvećen Vukovaru kod kružnog toka tokom dana bio oštećen.

Nepotvrđene informacije ukazuju da su u neredima učestvovali pripadnici suprotstavljenih hercegovačkih navijačkih grupa, što je dodatno doprinijelo eskalaciji situacije.

# NEREDI
# STOLAC
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