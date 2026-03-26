Zatražen pritvor za ubicu iz Počitelj Brda

Kantonalno tužilaštvo Mostar je podnijelo prijedlog za određivanje pritvora Kantonalnom sudu u Mostaru, protiv osumnjičenika M. J. (r.1967.), iz Čapljine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "Ubistvo" iz čl. 166. st. 2. tač. a) KZ FBiH.

Kako je navedeno, osumnjičeni je 23.marta 2026. godine, oko 14:55 sati, u naselju Počitelj brdo, Grad Čapljina došao do kuće u vlasništvu oštećenika V. B., koja se nalazi preko puta njegove kuće, i to s kuhinjskim nožem u desnoj ruci, kojeg je skrivao povijenog uz podlakticu.

- Prišao je oštećeniku, te udarcem nožem nanio mu ubodnu ranu u lijevom natključnom predjelu između vrata i lijevog ramena i posjekotinu iznad lijevoga oka, nakon čega je oštećenik zapomažući pao na tlo. Potom ga je osumnjičenik više puta nogom udario u predjelu glave dok je oštećenik bespomoćno ležao, još uvijek dajući znakove života, sve na očigled komšija koji su vikali na njega, moleći ga da prestane, na što on nije reagirao i nastavio ga udarati i gaziti nogama u predjelu glave. Posljedicom nanesenih povreda oštećenik je podlegao na licu mjesta - navedeno je iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pritvor prema osumnjičeniku M. J. je predložen iz razloga što postoji osnovan strah da će uništiti, skriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, te naročite okolnosti opravdavaju strah da će ponoviti krivično djelo ili da će počiniti krivično djelo kojim prijeti, a za koja se može izreći kazna zatvora najmanje od tri godine ili teža kazna.

Kantonalno tužilaštvo HNK u saradnji sa MUP-om HNK – Sektorom kriminalističke policije, nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo.