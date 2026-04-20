Više dojava o bombama u školama: Pokrenute sigurnosne procedure

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u ponedjeljak ujutro zaprimljene su dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u više škola, zbog čega su na teren odmah upućeni policijski djelatnici i pokrenute sigurnosne procedure.

Dojave su e-mailom zaprimljene u 7:15 sati u Srednjoj školi Vladimira Pavlovića u Čapljini te u Srednjoj politehničkoj školi u Mostaru.

- Naknadno su dojave pristigle i za Drugu gimnaziju Mostar (Sjeverni logor), Srednjoškolski centar Konjic, Srednju školu Jablanica, Medicinsku školu sestara milosrdnica Mostar, Muzički centar Pavarotti Mostar, Srednju školu Stolac, Osnovnu školu Silvija Strahimira Kranjčevića (Bijeli brijeg) te Osnovnu školu Neum - kazala je za Fenu glasnogovornica MUP-a HNK-a Ilijane Miloš.

Po njezinim riječima, sve navedene lokacije su osigurane, a u toku su kontradiverzioni pregledi.

- Prva dojava zaprimljena je u 7:15 sati, u vrijeme kada nastava još nije bila započela, dok je u školama u kojima je nastava već bila u tijeku ona odmah prekinuta radi sigurnosti učenika i djelatnika, koji su potom evakuirani - dodala je glasnogovornica MUP-a, dodajući kako će više informacija biti poznato nakon što se završe sigurnosni pregledi.