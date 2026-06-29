Vatra u Trebinju je pod kontrolom, ali problem stvaraju mine

Požar u Popovom Polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a vatrena linija duga oko pet kilometara tokom noći se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Trebinjski vatrogasci vode borbu s vatrenom stihijom kako bi odbranili stambene objekte.

Situacija na terenu je izuzetno teška, ali pod kontrolom. Prema riječima Saše Buranija iz Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, vatra trenutno najviše prijeti kućama u Donjim Grmljanima, gdje su sve raspoložive ekipe na terenu.

- Požarna linija duga je oko pet kilometara, s tim da je jedan kraj otišao prema selima s druge strane. Teren je nepristupačan, a u blizini je minsko polje. Ima zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava, što nam predstavlja dodatnu opasnost, istakao je Burani za RTRS.

Uslovi u kojima trebinjski vatrogasci rade su ekstremni. Kako navode iz vatrogasne jedinice, u blizini plamena vladaju nepodnošljive vrućine, ali se ljudstvo redovno rotira na terenu.

- Tokom rada na terenu susrećemo se s teškim situacijama, temperature blizu vatre dostižu i do 70 stepeni Celzija. Potrebno je uzimati dovoljno tečnosti, ali izdržavamo. Mijenjamo se na terenu, dodaje Burani.

Iz vatrogasne jedinice su uputili apel mještanima ugroženih sela da ostanu mirni i da ne paniče, jer se situacija konstantno prati.

Osim okoline Trebinja, vatrena stihija jučer je zaprijetila i kućama u selu Slivlja kod Gacka, ali su tamošnji vatrogasci brzim i efikasnim odgovorom uspjeli staviti požar pod kontrolu.