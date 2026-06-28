Požar kod Trebinja: Vatra se širi prema selima

Veliki šumski požar u Popovom Polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a vatrogasci upozoravaju da se vatra počela širiti prema obližnjim selima Sedlari, Grmljani i Poljice.

Kako navode, vatrena linija trenutno se proteže na oko pet kilometara, što dodatno otežava gašenje.

Na terenu je angažovan manji broj vatrogasaca koji pokušavaju staviti požar pod kontrolu.

Prema riječima komandira Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dejana Kašikovića, prethodna noć je bila izuzetno teška i iscrpljujuća za vatrogasne ekipe.

"Uspjeli smo da odbranimo sve objekte u sva tri sela, kao i putnu komunikaciju. U jutarnjim časovima došlo je do naglog pojačanja intenziteta požara u rejonu Gornjih Grmljana, gdje su sve raspoložive snage odmah angažovane kako bi spriječile dalje širenje vatre", rekao je Kašiković, prenosi RTRS.

Vatrogasci ističu da je situacija i dalje kritična, te su uputili apel mještanima i vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da se bez odgađanja uključe u akciju gašenja.