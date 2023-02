Psi izgrizli ženu u Srbiji: Vlasnici bježali od policije

Aktivisticu za zaštitu životinja iz Bora Tamaru Novaković napala su u četvrtak navečer dva staforda, koja su bez povodca i brnjice bila puštena na javnom prostoru. Žena je zadobila povrede po licu i glavi, a na mjesto događaja izašla je i policija, koja je uspjela uhvatiti vlasnike koji su nakon napada pobjegli, napisala je Novaković na Facebooku.

Novaković je rekla da na glavi, tjemenu i na arkadi ima dvije rane zbog kojih je morala ići na šivanje, dok su ostale rane otvorene, prenosi N1 Srbija.

Prema njenim riječima, psi su je napali u četvrtak navečer oko 18 sati. Kako je ispričala, čula je lavež svojih pasa, a suprug koji je bio vani rekao joj je da su psi uznemireni jer je netko pustio stafforde ili pit bullove na stadionu preko puta njihove kuće.

Molba da ih vežu

- Znajući da otprilike u to vrijeme djeca iz susjedstva kreću svojim kućama/stanovima, jer kada je lijepo vrijeme kao danas, dan provedu ovdje kod baka i djedova, znajući da susjedi prošetaju i svoje pse u to vrijeme, da u to vrijeme izađu svi mladi iz susjedstva na taj isti stadion, krenula sam ih zamoliti da vežu svoje pse da ne bi došlo do nekog incidenta - ispričala je Tamara.

Dodaje da ni riječ nije izustila, a da su psi već krenuli na nju, oborili je na zemlju i krenuli je gristi po glavi. Tamara je mobilnim telefonom snimila napad, a na uznemirujućoj snimci koju je objavila na Facebooku, čuje se lavež pasa koji je napadaju i vrisak.

- Na svu sreću, moja majka je izašla iz kuće i čula moje povike upomoć, i dotrčala je zajedno s mojim mužem. Vlasnici su nekako uspjeli savladati pse i otrgnuti ih od mene, kako mi je kasnije mama rekla, jer se tog dijela i ne sjećam najbolje… Ja sam uspjela pozvati policiju - rekla je napadnuta žena.

Počeli bježati

Ona kaže da je vlasnica psa sve vrijeme molila da ne zove policiju. Kada su vlasnici, muškarac i žena, shvatili da će policija uskoro doći počeli su bježati, ali ih je policija stigla, tvrdi Novaković.

- Nadam se da će tužilaštvo učiniti sve po službenoj dužnosti, kako i sam zakon nalaže, a ja ću vlasnike, ako treba, goniti po privatnoj tužbi i do sudnjega dana ako treba, da makar jednom pravda bude zadovoljena, a da nesavjesni vlasnici debelo odgovaraju za ovo - istaknula je Novaković, zahvalivši policiji na podršci.