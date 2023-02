Pucao supruzi u potiljak pa pobjegao: Nastavljeno suđenje Eldinu Hodžiću

U Kantonalnom sudu u Sarajevu nastavljeno je suđenje Eldinu Hodžiću, koji se tereti za nasilje u porodici, odnosno ubistvo supruge Alme Kadić 4. jula 2021. Eldin Hodžić jučer je svjedočio u svoju odbranu.

Stalne svađe

Optuženi je detaljno opisao svoj brak s nastradalom Almom Kadić, i to od samog početka, pa do dana kada se desila tragedija.

Hodžić je na početku govorio o tome kako su on i Alma stupili u brak 2017. godine te da su prije toga živjeli zajedno nekoliko godina. Navodi da je odnos između njih bio sasvim dobar te da su živjeli u njegovoj porodičnoj kući u okolini Ilidže, zajedno s njegovim roditeljima. U to vrijeme su dobili i dijete.

Potom su, kako je naveo Hodžić, odlučili renovirati sprat u toj kući te je, u dogovoru s Hodžićem, a zbog radova u kući, Alma neko vrijeme, skupa s djetetom, boravila kod svojih roditelja u porodičnoj kući u Boljakovom Potoku.

Hodžić je naveo da je Alma Kadić bila u lošim odnosima sa svojom majkom, koja nije bila za njihov brak. Nakon nekoliko mjeseci Alma i Eldin se sele u Boljakov Potok u jednu kuću blizu kuće njenih roditelja, kao podstanari.

Nesuglasice su nastale, kako Hodžić kaže, zbog njegove sumnje da ga Alma vara, a što je on zaključio bez ikakvog osnova i dokaza. Potom Hodžić napušta njihovu kuću i vraća se u svoju porodičnu.

Tok kobnog dana, prema Hodžićevim riječima, njihovo dijete je bilo kod njega pa ga je on trebao vratiti supruzi Almi. Dovezao je dijete pred porodičnu kuću Kadića te zakucao na vrata. Otvorila mu je majka preminule Alme. On je insistirao da razgovara s Almom, međutim, porodica se protivila. Tada je došlo do obračuna Alminog oca i Hodžića, gdje je Hodžić izvukao pištolj i repetirao ga u pravcu punca.